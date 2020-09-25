На «Іскрі» впорядкують стихійну торгівлю

У Сихівській райадміністрації придумали, як на «Іскрі» впорядкувати стихійну торгівлю, яка перекриває рух тротуарами. Для того, аби хоч якось владнати ситуацію, адміністрації ринку дозволили встановити тимчасові торговельні ряди. Відповідне рішення сьогодні, 25 вересня, прийняв виконавчий комітет міськради Львова, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, адміністрації ринку «Іскра» (ТзОВ «Замок») дозволили на вул. Сихівській, 12-14 облаштувати тимчасові торговельні ряди для продажу сільськогосподарської продукції. Завдяки ним, на думку мерії, вдасться впорядкувати стихійну торгівлю, яка перекриває рух тротуарами.

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Такі торговельні ряди працюватимуть щодня до 1 грудня з 07:00 до 19:00 год. Якщо вони справді будуть ефективними, то міська рада Львова продовжить термін дії виданого дозволу.

Продавати продукти та городину тут зможуть лише селяни. Для цього вони мають узгодити всі умови з керівництвом ринку, в тому числі й плату за «оренду» місця.

Втім директорка департаменту економічної політики Львівської міськради Ірина Кулинич запевнила, що плата буде символічною, аби підприємство повернуло кошти, витрачені на облаштування таких торговельних рядів.

Зважаючи на ситуацію з коронавірусом, у рішенні передбачено, що між продавцем та покупцем мають бути встановлені захисні екрани з плівки чи пластику. Самі торговці повинні бути в масках і гумових рукавичках, змінювати їх слід кожні дві години.

За недопущенням стихійної торгівлі на прилеглих територіях має стежити Сихівська райадміністрація, Муніципальна варта спільно з правоохоронцями.

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