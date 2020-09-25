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Львів'ян запрошують у Стрийський парк на патріотичний пробіг

Соломія Головіна

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У Стрийському парку 26 вересня відбудеться Всеукраїнський патріотичний пробіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Пробігти легкоатлетичний крос зможуть як професіонали, так і аматори. Програмою передбачено окремі старти чоловіків та жінок, дитячі забіги та змагання зі скандинавської ходьби. Окрім цього, на території парку діятимуть спортивні локації, на яких можна буде позмагатись у бадмінтоні, дитячому футболі, слеклайні, міні настільному тенісі.

Також на території парку діятиме локація з естафетами для дітей та батьків, зона із майстер-класом зі стретчингу. Для батьків, які вирішать пробігти крос чи позмагатись у якомусь виді спорту, організатори подбали про зону релаксу, в якій буде дитячий куток та волонтери, які приглянуть за малечою.

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«Забіг є засобом об’єднання ветеранів та діючих військовослужбовців, волонтерів, молоді та свідомих громадян навколо цінностей української державності, незалежності, вшанування пам’яті героїв», – наголошує директор Львівського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Вадим Климович.

Участь у змаганнях можуть взяти усі охочі. Для цього достатньо у день змагань зареєструватись безпосередньо на місці проведення події – поблизу входу в обласну дитячо-юнацьку спортивну школу. На переможців та призерів змагань чекають медалі та подарунки.

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