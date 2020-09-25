Історико-краєзнавчий музей у Винниках поповнився цінними експонатами

Історико-краєзнавчий музей у Винниках, фонди якого налічують понад 14 тисяч експонатів, поповнився новими артефактами, передає Львівський портал.

Цінний подарунок музею зробили меценат, дослідник старожитностей Львова Олександр Свіщов та міжнародний громадський діяч, колекціонер Юрій Котик.

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Унікальна збірка Винниківського історико-краєзнавчого музею поповнилася такими експонатами: фрагментом бронзового браслету з емалями Київської культури, підвісками, лунницями, накладками на шкіру, давніми натільними хрестиками. Крім того, у дарунок музей отримав європейські монети: празькі гроші, орти короля Сигізмунда ІІІ, талери Фрідріха Августа та Максиміліана, – а також колекцію кресал.

Довідка

Історико-краєзнавчий музей у Винниках заснований у 1990-му році. Понад 14 тисяч одиниць збірки зосереджені у таких відділеннях: археологічний, середньовічний і нової історії, краєзнавчо-етнографічний, а також у відділі переселенців із Холмщини, Лемківщини і Надсяння. Історія Середньовіччя і нового часу представлені матеріалами, що стосуються безпосередньо розвитку цієї місцевості. Це і різноманітні предмети побуту, починаючи від XIV століття, а також, зокрема, артефакти, пов’язані із виробництвом тютюнових виробів у Галичині.