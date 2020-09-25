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Богдан Сегін: «Сучасне мистецтво стає в аванґарді змін, трансформацій і метаморфоз»

Андрій Котенський

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Виконавчий директор фестивалю сучасної музики «Контрасти» про проведення 26 «Контрастів» у сучасних умовах карантину:

«Сьогодні розпочинаємо 26-ті КОНТРАСТИ. Це дев’ятий за рахунком Фестиваль, в організації якого я виступаю «в ролі» виконавчого (чи то правильніше – артистичного) директора. Від самого початку карантину я ні на мить не сумнівався в тому, що «Контрасти» цієї осені відбудуться, тому й створив цей девіз (чи може краще – епіграф) до цьогорічного Фестивалю:

Всупереч обставинам. Завдяки новому набутому досвіду. Адаптуючись до «нової реальності».

Також доволі в природній спосіб вирафінувалася й спеціальна тема Фестивалю – «Метаморфози-2020», до якої мене надихнув геніальний твір Ріхарда Штрауса (звучатиме на завершенні Фестивалю 4-го жовтня)…

«Львівські Контрасти» – саме так вже 26-ть років поспіль говорять як в Україні, так і за кордоном у середовищі композиторів, виконавців, музикознавців та менеджерів сучасної музики про наш Фестиваль. Фотографія Маріанни підтверджує той факт, що КОНТРАСТИ дійсно «зрослися» зі Львовом і щороку роблять ексклюзивний дарунок цьому місту, наповнюючи акустичний простір незвичними звучаннями актуального сучасного музичного мистецтва.

Я вірю в те, що цього року (особливо цього року!) Львів відрезонує взаємністю, оцінивши сам факт того, що Фестиваль таки відбудеться!

Найкращим проявом цієї взаємності будуть заповнені ті 100/150 місць, які зараз залишилися (згідно протоколу адаптивного карантину) в Концертному залі Людкевича Львівська національна філармонія – локації, на якій проходитимуть протягом наступних десяти днів всі 20-ть подій цьогорічних 26-х КОНТРАСТІВ (Contrasts International Contemporary Music Festival).

І як ніколи раніше у нас цього року ну дуже гнучка цінова політика:

Абонемент на всі події Фестивалю – 500 грн.

«[не] Ніч Контрастів» – 200 грн.

Денні абонементи  – 150 грн.

Відкриття та Закриття Фестивалю – 150 грн.

Всі інші події – 100 грн.

Відвідування лекцій Гаррі Лєманна та майстер-класів польського ансамблю Kwartludium безкоштовне, однак за попередньою реєстрацією.

Завершу звернення чи навіть маніфест ще одним власним висловлюванням, яке ви знайдете у фестивальному буклеті:

У світі, який раптово змінився, ввівши в наше життя поняття «до карантину», сучасне мистецтво стає в аванґарді змін, трансформацій і метаморфоз нашого повсякдення».

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