Фестиваль сучасної музики Контрасти «Метаморфози-2020». Програма

Впродовж 25 вересня – 4 жовтня у Львові відбудеться 26-й Міжнародний фестиваль сучасної музики Контрасти «Метаморфози-2020». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської національної філармонії.

У світі, який раптово змінився, ввівши в наше життя поняття «до карантину», сучасне мистецтво стає в аванґарді змін, трансформацій і метаморфоз нашого повсякдення.

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Фестиваль триватиме десять днів, у його програмі – двадцять подій симфонічної, камерно-інструментальної, електроакустичної та вокальної музики. У подіях Контрастіввізьмуть участь музиканти з України, Польщі та Німеччини.

На гостей Фестивалю очікують ексклюзивні події, у рамках яких будуть презентовані нові композиції українських митців. Зокрема, 1 жовтня у виконанні Академічного камерного оркестру “Віртуози Львова” відбудеться прем’єра твору Ольги Криволап “Carmina amoris” (Пісні кохання) для струнних. Знаменитий цикл “Місячний П’єро” Арнольда Шенберґа прозвучить 27 вересня в перекладі українською. Також у програмі КОНТРАСТІВ – електроакустичні перформанси Максима Коломійця (“Внутрішні голоси”, 2 жовтня) та Остапа Мануляка (“Визволення з плаского світу IІ”, 3 жовтня).

Гостем цьогорічних КОНТРАСТІВ стане польський ансамбль Kwartludium. 3 жовтня колектив презентуватиме проєкт “Множинний образ”, у рамках якого відбудеться прем’єра твору молодої української композиторки Марти Галаджун. Саме вона минулого року, у 2019-му, була виокремлена з-поміж усіх інших учасників композиторських майстер-класів COURSE, та отримала можливість написати твір для цього ансамблю.

Закриття Фестивалю відбудеться 4 жовтня під батутою польського диригента Вінсента Козловського. У програмі концерту у виконанні Струнної групи Академічного симфонічного оркестру Львівської національної філармонії звучатиме композиція Ріхарда Штрауса “Метаморфози”, назва якої й підштовхнула організаторів Фестивалю до створення концепції КОНТРАСТІВ-2020.

Вже втретє під час Контрастіввідбуватимуться Міжнародні майстер-класи нової музики COURSE. Цьогоріч у майстер-класах візьмуть участь шість композиторів з України, Туреччини та Китаю. У зв’язку із карантинними обмеженнями у форматі COURSE відбудуться певні зміни: молоді композитори-учасники матимуть можливість брати участь у майстер-класах в форматі онлайн, а також офлайн – у Львівській філармонії. Дистанційно також відбуватимуться заняття із викладачами. Твори, написані під час майстер-класів прозвучать у виконанні київського колективу Ensemble Nostri Temporis 3 жовтня в Концертному залі Людкевича.

Вже традиційна спеціальна фестивальна подія “Ніч Контрастів” у 2020 році зазнає певних “метаморфоз”: цьогоріч вона отримала назву “[не] Ніч Контрастів” та розпочнеться о 14:00 і триватиме до 23:00 в суботу 3-го жовтня. Однак її концепція залишається незмінною: виконавці представлять найновіші тенденції в сучасній інструментальній та електронній музиці.

Також у програмі Фестивалю три інтерактивні лекції німецького філософа сучасного мистецтва Гаррі Лєманна, які транслюватимуться наживо на Камерній сцені Львівської філармонії. Він також матиме можливість бачити учасників лекції, які в свою чергу матимуть можливість задавати лектору запитання.

Усі лекції безкоштовні. Відвідати їх можна буде за попередньою реєстрацією, оскільки кількість місць на Камерній сцені обмежена.

Широко у КОНТРАСТАХ-2020 буде представлена творчість українських композиторів. “Починаючи від відкриття фестивалю, де камерний склад нашого симфонічного оркестру виконуватиме «Сумну кантату» Валентина Бібіка, камерну симфонію Всеволода Задерацького, а також, чи не вперше в Україні, буде виконана Сьома партита для духового квінтету Мирослава Скорика. Також виконуватиметься музика Валентина Сильвестрова, Бориса Лятошинського, львівських композиторів – Юрія Ланюка, Олександра Козаренка та Богдани Фроляк. Будуть твори Євгена Станковича, Володимира Загорцева, Святослава Луньова, Остапа Мануляка”, – розповів артистичний директор Фестивалю Богдан Сегін.

Події відбуватимуться паралельно у двох форматах: у присутності глядачів (з дотриманням всіх карантинних норм) та у трансляції наживо на офіційному YouTube-каналі Львівської національної філармонії. Просимо звернути увагу на те, що трансляції в інтернеті будуть доступні для перегляду виключно під час проведення концертів.

Квитки можна придбати у касі філармонії (розклад роботи: 15.00 – 18.00):

Абонемент на всі події Фестивалю – 500 грн.

[не] Ніч Контрастів – 200 грн.

Денні абонементи – 150 грн.

Відкриття та Закриття Фестивалю – 150 грн.

Всі інші події – 100 грн.