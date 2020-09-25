Біля Бродів вантажівка насмерть збила 67-річну жінку

У четвер, 24 вересня, на трасі Київ-Чоп, поблизу міста Броди, вантажівка насмерть збила 67-річну жінку. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 20:10 год. на автодорозі Київ-Чоп, поблизу міста Броди. Зокрема, 28-річний водій автопоїзда в складі сідлового тягача Renault Magnum 440 та напівпричепу Lamberet LVFS-3E збив 67-річну жінку-пішохода. Мешканка Бродів переходила проїжджу частину дороги на неосвітленій ділянці, поза межами пішохідного переходу.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження: «політравма, скальпована рана черепа зліва, перелом правої плечової кістки» та померла в кареті швидкої медичної допомоги.

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