Вночі у Львові зловили закладчика наркотиків

Ввечері 23 вересня патрульні поліцейські затримали закладчика наркотиків. У 23-річного хлопця знайшли речовину, що схожа на марихуану. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Вчора ввечері на вулиці Агрусовій патрульні помітили трьох підозрілих осіб. Їх зупинили, щоб встановити дані. Ними виявилися 23-річний львів’янин, 22-річна львів’янка та 23-річний мешканець області, який раніше притягався до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.44 (Незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах) КУпАП.

«Коли патрульні почали проводити поверхневу перевірку, останній кинувся втікати у невідомому напрямку. Дорогою він викинув свій телефон, згодом закинув на дах будинку пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, порожні поліетиленові пакетики, вагу та ізолюючу стрічку, яка скотилася звідти», – повідомляють у поліції.

Реклама партнерів

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.

Разом з понятими, слідчими та експертами виявили чотири місця, де вже були закладки з речовиною схожою на Марихуану. Усе вилучили на експертизу. Осіб супроводили у відділ поліції для встановлення обставин.

Мешканцю Львівщини загрожує відповідальність за ч.1 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ. Передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Фото: патрульна поліція