Віктор Ляшко: «Жорсткого карантину не буде, якщо ми дотримуватимемося протиепідемічних норм»

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко про національний локдаун:

«Статистика, яка оприлюднюється щодня, — це дані, що запізнюються на 2−3 дні, але загальна тенденція до зростання кількості інфікованих коронавірусом очевидна. Ситуація тривожна, але не критична. Якщо ми подивимося на Іспанію, Францію – то у них понад 10 тисяч випадків виявляють.

В Україні щодня проводиться від 25-ти до 30 тисяч ПРЛ-тестів. На вихідних трохи менше. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я проводиться 80% тестів і це – безкоштовно.

Чи є ефективним поділ на карантинні зони? Там, де ми запроваджуємо суворі обмеження – червоні зони, якщо місцева влада до цього ставиться уважно, маємо позитивні результати. Коли місцева влада їх ігнорує і видає певні розпорядження, то маємо наслідки цих розпоряджень, вони розслідуються і за ці наслідки передбачена в тому числі кримінальна відповідальність.

Давайте дотримуватися протиепідемічних норм. Носіння маски, соціальна дистанція, миття рук – прості правила для всіх.

Бізнес має створити умови для того, щоб люди могли спокійно пересуватися. Якщо це ресторани, то столики мають розміщуватися на відстані 1,5 метрів. За таких умов, якщо ми всі будемо їх дотримуватися, ніякого повного карантину не повинно бути в нашій країні. Межа — кількість зайнятих лікарняних ліжок. Інакше система охорони здоров’я може опинитися на межі колапсу, бо окрім ковідних хворих у нас ще є люди з інфарктами, інсультами та іншими захворюваннями, кому невідкладна допомога повинна надаватися.

На сайті МОЗ публікується інформація щодо заповненості ліжок по регіонах у 5-денній динаміці. Зараз у цілому по країні ми на межі 50%, але в різних областях різна динаміка.

Щодо чуток, які циркулюють у суспільстві, мовляв, після виборів 25 жовтня «все стане червоним, і нас закриють».

Повторюся: ніхто нікого закриватиме, якщо ми дотримуватимемося протиепідемічних норм, і епідемію можна буде контролювати.

Люди не дотримуються цих норм, поки хтось із їхніх близьких не потрапляє до лікарні, особливо до реанімації. Бо здається, що це така легка хвороба і її легко переносять. Так, багато людей її переносять легко, але водночас, коли ми говоримо про необхідність носити маску, то йдеться і про турботу щодо людей старшого віку.

І щодо національного локдауну, то я б не прив’язувався до будь-якої дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом. Інші країни показують приклад. Ізраїль уже пішов. Тут мало сподіватися на те, що ми не повторимо цей досвід, хоча потрібно все для цього робити».

Джерело: інтерв’ю «Радіо НВ»