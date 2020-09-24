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У Рясне-Руській рятувальники зняли з горища чоловіка з інсультом

Вероніка Рой

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У селі Рясне-Руська, що на Яворівщині, рятувальники зняли з горища будинку 73-річного чоловіка з ознаками інсульту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

 

Так, 23 вересня о 14:17 до рятувальників надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги про те, що в с. Рясне-Руська Яворівського району на горищі житлового будинку знаходиться 73-річний чоловік з ознаками інсульту. Медики самостійно не могли транспортувати хворого до автомобіля.

До місця події негайно виїхали надзвичайники. Рятувальники за допомогою твердих нош зняли потерпілого з горища та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

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