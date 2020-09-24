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У ПП «Рава-Руська» водій вантажівки намагався приховати від митників тонну одягу

Ольга Денисяка

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Через пункт пропуску «Рава-Руська» українець намагався ввезти майже тону незадекларованого одягу та взуття. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці.

 

Українець прибув до пункту пропуску на вантажному автомобілі. Згідно з документами, чкі він подав до митного контролю, на адресу одного з підприємств Закарпаття з Великобританії, перевозили понад 21 тонну вживаного одягу.

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Однак під час митного огляду серед вказаного товару працівники митниці виявили 1030 кг взуття та майже 200 кг сумок таких, що були у вжитку. Інформації про цей товар у товаросупровідних документах не було.

Таким чином, представник компанії з Великобританії подав як підставу для переміщення товару документи, що містять неправдиві відомості щодо їх кількості, вартості та найменування.

Такі дії мають ознаки порушень митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено. Його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця

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