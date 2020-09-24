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У Львові почались навчання для міського екопатруля

Ольга Денисяка

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24 вересня у Львові на базі Державної екологічної інспекції Львівської області відбувається навчання екопатруля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Окрім громадських інспекторів, у навчанні також беруть участь і працівники львівських комунальних парків. Адже саме в парках, із досвіду самих комунальників, найчастіше фіксують порушення природоохоронного законодавства.

Навчання триватиме тиждень. Відтак громадські інспектори отримають спеціальні посвідчення. Крім того, їм призначать куратора із Держекоінспекції. Це дозволить екопатрулю інформувати, попереджати, а також складати адмінпротоколи та, за потреби, викликати поліцейських.

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Охочих стати екопатрульними у Львові просять заповнити онлайн-форму за цим посиланням: https://forms.gle/khZZVwHRuZswJc8m9 або до 30 вересня надіслати на електронну пошту управління екології та природних ресурсів [email protected] резюме у довільній формі (обов’язково вказати контактні дані). Якщо виникають питання, можна телефонувати за тел. 297 57 55 або 297 59 82.

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