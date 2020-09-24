Мешканця Миколаївського району засудили за ухиляння від призову

20-річного мешканця с. Гірське, що у Миколаївському районі, винесли вирок за ухиляння від призову. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що молодик перебував на обліку призовників Миколаївського районного військового комісаріату, пройшов медичну комісію. Однак, коли отримав від повістку для проходження служби у лавах Збройних сил України, без поважних причин не прибув до Миколаївського РВК.

У прокуратурі зазначають, що хлопець знав, яка відповідальність передбачена за ухилення від призову, так як власноручно підписав повістку, де це було зазначено.

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Своїми діями обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст.335 КК України (ухилення від призову на строкову військову службу). Відповідно до вироку районного суду, хлопця засуджено до покарання у виді 1 року обмеження волі з іспитовим строком 1 рік.