Майже третина українців підтримує Лукашенка, – соцопитування

Майже третя частина населення України, а саме 31,3%, підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Водночас на стороні протестувальників – 45,3%. Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Львівський портал.
Респондентів запитували: «Як ви знаєте, в Білорусі йдуть масові протести проти влади Лукашенка. Кого ви більше підтримує – тих, хто протестує, чи Лукашенка?».
У КМІС також зазначають, що якщо у західних та центральних регіонах більше тих, хто підтримує протестувальників, то у північних і східних – тих, хто за Лукашенка.
Також соціологи дослідили, за яких політиків та політичні партії опитані голосували на виборах. Так, протестувальників найбільше підтримують виборці Петра Порошенка та його партії «Європейська Солідарність» (81,1%). За Лукашенка найбільше виступають виборці Юрія Бойка (71,4%), «Опозиційної платформи – За життя» (66,8%) та «Партії Шарія» (71,2%).
Опитування проводили з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом провели 2000 інтерв’ю.
Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Ольга Денисяка