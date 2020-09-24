ОСТАННІ НОВИНИ

Майже третина українців підтримує Лукашенка, – соцопитування

Ольга Денисяка

|

Майже третя частина населення України, а саме 31,3%, підтримує самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Водночас на стороні протестувальників – 45,3%. Про це свідчать результати соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає Львівський портал.

 

Респондентів запитували: «Як ви знаєте, в Білорусі йдуть масові протести проти влади Лукашенка. Кого ви більше підтримує – тих, хто протестує, чи Лукашенка?».

У КМІС також зазначають, що якщо у західних та центральних регіонах більше тих, хто підтримує протестувальників, то у північних і східних – тих, хто за Лукашенка.

Реклама партнерів

Також соціологи дослідили, за яких політиків та політичні партії опитані голосували на виборах. Так, протестувальників найбільше підтримують виборці Петра Порошенка та його партії «Європейська Солідарність» (81,1%). За Лукашенка найбільше виступають виборці Юрія Бойка (71,4%), «Опозиційної платформи – За життя» (66,8%) та «Партії Шарія» (71,2%).

Опитування проводили з 12 до 16 вересня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом провели 2000 інтерв’ю.

Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...