Фільм про перемогу України у війні номінують на «Оскар»

Український оскарівський комітет номінував фільм «Атлантида» режисера Валентина Васяновича на премію «Оскар» у 2021 році. Про це комітет повідомив у Facebook, передає Львівський портал.

«Атлантиду» висунули у категорії «Міжнародний повнометражний фільм».

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернений до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

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Усі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці – колишній розвідник, волонтер благодійного фонду «Повернись живим» Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму проходили у Маріуполі та Києві.

Світова прем’єра «Атлантиди» відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції «Горизонти». Там фільм здобув історичну для України перемогу.

За останній рік стрічка отримала широкий міжнародний успіх – фільм показали на понад 50 фестивалях, де окрім Венеційської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі, картину придбав HBO Eastern Europe та дистриб’ютори трьох європейських країн. Окрім того, стрічка увійшла у лонг-ліст Премії Європейської кіноакадемії.

Продюсерами фільму виступають Валентин Васянович, Ія Мислицька («Плем’я», «Присмерк») та Володимир Яценко («Додому», «Дике поле»). Міжнародною промоцією займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво фільму здійснила «Студія Гармата фільм». Кінопроєкт став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку.

У широкий український прокат стрічка вийде 5 листопада. Прокатник стрічки — кінокомпанія Arthouse Traffic.

93-я церемонія вручення премії «Оскар» за досягнення у галузі кінематографу за 2020 рік відбудеться 25 квітня 2021 року в Лос-Анджелесі.