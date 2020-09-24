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Через ДТП трамвай №6 курсує за зміненим маршрутом

Вероніка Рой

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Через ДТП на перехресті вулиць Городоцька – Я. Мудрого трамвай №6 тимчасово курсує за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так, близько 16.00 год. на перехресті вулиць Городоцька – Я. Мудрого автомобіль здійснив наїзд на пішохода. У зв’язку з ДТП трамвайний маршрут № 6 тимчасово курсує за зміненим маршрутом.

Зокрема, трамвай № 6 курсує: церква св. Анни – вул. Замарстинівська – вул. Промислова – вул. Миколайчука, та в зворотному напрямку. До Залізничного вокзалу вагони не їдуть.

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