На Сихові проведуть «Наукові пікніки»: програма фестивалю

Цієї неділі, 27 вересня, на площі перед Центром Довженка відбудеться фестиваль науки і технологій «Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Захід відбуватиметься з 12.00 до 19.00 год. з дотриманням усіх правил карантинних обмежень.

Як повідомляє пресслужба Lviv Open Lab, цьогоріч програма фестивалю, окрім традиційних блоків (практичної частини та лекційної), буде включати ще й особливу секцію – «Модель створення вакцини».

Реклама партнерів

Коротко про кожен блок:

Практичний блок: захоплюючі досліди та експерименти з природничих наук, цікаві майстер-класи на екологічну тематику, вражаюча демонстрація інноваційних розробок у сфері робототехніки та VR-технологій, унікальна ретро-виставка.

Лекційний блок: розмови про культуру, освіту, інформаційну вакцинацію, перспективність наукових досліджень в умовах пандемії. Також передбачені панельні дискусії та мотиваційні спічі.

ТОП-подія: 17:15, тема: «Інформаційна гігієна: челенджі для мозку». Гість: Володимир Андрєєв.

Особлива секція «Модель створення вакцини»: відтворення етапів винайдення вакцини (демонстрація процесів надання першої домедичної допомоги, роботи в лабораторії, проведення комп’ютерних обрахунків, виготовлення індивідуальних засобів захисту на 3D-принтерах, створення ліків, введення вакцин).

Нагадуємо, цьогорічний фестиваль науки і технологій «Наукові пікніки: Вакцина здорового глузду», інспірований концепцією «Вакцина здорового глузду», буде зосереджений на обговоренні перспективності наукових досліджень в умовах глобальної кризи та невизначеності.

Повна програма заходів – за посиланням.

Фото: ЛМР