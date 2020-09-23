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На Львівщині викрили мінізавод з викачування нафти

Ольга Денисяка

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23 вересня у Стрийському районі Львівщини правоохоронці виявили мінізавод із викачування нафти з нафтопроводу «Дружба» НАК «Нафтогаз України». Востаннє незаконну врізку у нафтопровід на Львівщині виявляли у 2012 році. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

 

Під час обшуку правоохоронці виявили вантажний автомобіль марки «Volvo», припаркований неподалік нежитлового приміщення, завантажений орієнтовно 150 тоннами пального, а також резервуари для зберігання, обладнання для перекачування, транспорт для перевезення пального та іншу спецтехніку.

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Зараз призначено експертизу вилучених зразків нафтопродуктів.Крім цього, встановлюється сума викраденого та сума збитків, заподіяних  внаслідок незаконної врізки у нафтопровід.

Водночас, правоохоронці проводять комплекс слідчих (розшукових) дій з метою встановлення організаторів та інших причетних до злочину осіб.

Зазначимо, що незаконну врізку востаннє виявляли на Львівщині у 2012 році.

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Фото: Офіс генпрокурора

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