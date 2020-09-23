Мешканців Львівщини попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

На Львівщині протягом чотирьох днів зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5–ого класу. Про це інформує пресслужба ДСНС Львівщини з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Так, 23 вересня та впродовж 24 – 26 вересня у Львівській області зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас).

Рятувальники закликають громадян не провокувати пожеж на відкритих територіях.

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Мешканцям Львівщини нагадують, що при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5–ого класу, в’їзд на транспорті до лісових масивів, особливо хвойних, заборонено. Також категорично заборонено розведення вогнищ. У лісі не можна полювати з використанням вогнепальної зброї, застосовувати піротехніку й інші вибухові речовини.

В разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної ситуації негайно викликайте Службу порятунку за номером 101!