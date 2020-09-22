ОСТАННІ НОВИНИ

Юних львів'ян запрошують до безкоштовної школи журналістики

Вероніка Рой

|

Цієї осені стартує запис до школи журналістики, яку організовують на базі Дитячих клубів Львова. В її межах дітей, майбутніх абітурієнтів, ознайомлять із професією журналіста. Навчання для учнів 9−11 класів триватиме два місяці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Зокрема, журналістка з 20-річним досвідом і членкиня правління Асоціації випускників факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка Юліанна Кандя відкриє секрети журналістської майстерності.

Про ідею створення школи розповіла координаторка  Дитячих клубів Львова Діана Наорлевич: «Якось до мене зателефонувала Юліанна з цікавою пропозицією – організувати школу журналістики. Бо насправді зараз є чимало платних шкіл, але водночас багато талановитих дітей не мають змоги їх відвідувати. Так формується стереотип. Юліанна сказала, що разом з колегами познайомить дітей з основами професії, проведе екскурсії у справжніх журналістських редакціях, проконсультує щодо вступу на факультет журналістики. Ми, звісно, підтримали таку цікаву ініціативу».

Реклама партнерів

Оскільки навчання відбуватиметься у Дитячому клубі, який розташований на вул. Дж. Вашингтона, то школу назвали «Washington news». Наприкінці навчання під такою назвою видадуть газету з матеріалами учнів школи.

Записатись на навчання у школі можна, зателефонувавши за номером: 097−22−54−538 (Юліанна). Кількість місць обмежена.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...