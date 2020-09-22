Юних львів'ян запрошують до безкоштовної школи журналістики

Цієї осені стартує запис до школи журналістики, яку організовують на базі Дитячих клубів Львова. В її межах дітей, майбутніх абітурієнтів, ознайомлять із професією журналіста. Навчання для учнів 9−11 класів триватиме два місяці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зокрема, журналістка з 20-річним досвідом і членкиня правління Асоціації випускників факультету журналістики ЛНУ ім. І. Франка Юліанна Кандя відкриє секрети журналістської майстерності.

Про ідею створення школи розповіла координаторка Дитячих клубів Львова Діана Наорлевич: «Якось до мене зателефонувала Юліанна з цікавою пропозицією – організувати школу журналістики. Бо насправді зараз є чимало платних шкіл, але водночас багато талановитих дітей не мають змоги їх відвідувати. Так формується стереотип. Юліанна сказала, що разом з колегами познайомить дітей з основами професії, проведе екскурсії у справжніх журналістських редакціях, проконсультує щодо вступу на факультет журналістики. Ми, звісно, підтримали таку цікаву ініціативу».

Реклама партнерів

Оскільки навчання відбуватиметься у Дитячому клубі, який розташований на вул. Дж. Вашингтона, то школу назвали «Washington news». Наприкінці навчання під такою назвою видадуть газету з матеріалами учнів школи.

Записатись на навчання у школі можна, зателефонувавши за номером: 097−22−54−538 (Юліанна). Кількість місць обмежена.