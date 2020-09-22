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До п’яти років тюрми «світить» 16-річному новороздільцю, який вбив чоловіка

Вероніка Рой

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16-річному жителю Нового Роздолу, якого підозрюють у вбивстві чоловіка, обрали запобіжний захід. Наразі молодик перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Про це Львівському порталу повідомили  пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Мова йде про інцидент, що трапився цього річ 13 вересня поблизу одного із будинків на вул.Лесі Українки в Новому Роздолі. Зокрема, виник конфлікт  між неповнолітнім зловмисником і 44-річним місцевим мешканцем. Під час суперечки неповнолітній вдарив чоловіка в обличчя, внаслідок чого потерпілий впав на асфальт, вдарився головою та втратив свідомість.

Постраждалий отримав  закриту  черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеню, злам лівих відділів потиличної кістки. Не приходячи до тями, чоловік помер у лікарні на п’ятий день.

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Дії підозрюваного кваліфіковано за ч.1 ст.119 КК України (вбивство через необережність). Наразі молодик перебуває під цілодобовим домашнім арештом. За скоєне йому загрожує до 5 років ув’язнення.

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