ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали 27-річного наркоторговця

Вероніка Рой

|

У понеділок, 21 вересня, у Львові правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

27-річного львів’янина правоохоронці затримали у Шевченківському районі Львова під час збуту мета дону. Під час обшуків у фігуранта вилучено: чотири згортки із речовиною зеленого кольору рослинного походження, електронну вагу, таблетки, коробку та фольгові і паперові згортки із білою кристалічною речовиною, мобільний телефон із сім-картками, чорнові записи та понад 1600 гривень, серед яких передоплата за наркотичний засіб.

Реклама партнерів

На цей час тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини кримінального правопорушення, готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

У прокуратурі додають, що такі дії караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Фото: прокуратура

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів
Анастасія ПИЖ
За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів ново...

Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов
Соломія ГОЛОВІНА
Найяскравіші сни сняться у дитинстві та в’язниці, – Олег Сенцов

Днями відбулася річниця повернення на Батьківщину 24 військових моряків та 11 політичних бранців Кремля з України, серед...

Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти
Анастасія ПИЖ
Купуймо корисне: простий спосіб отримати якісні овочі та фрукти

Осінь в Україні – це пора збирання врожаю овочів і фруктів. Мешканці нашої Львівщини саме зараз міркують: де купити вітч...

День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік
Вероніка РОЙ
День знань в умовах карантину: як у Львові розпочали навчальний рік

Традиційно 1 вересня, у День знань, учні повертаються за шкільні парти. Втім цьогоріч навчальний рік буде особливим: він...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...