У Львові затримали 27-річного наркоторговця

У понеділок, 21 вересня, у Львові правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у збуті наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

27-річного львів’янина правоохоронці затримали у Шевченківському районі Львова під час збуту мета дону. Під час обшуків у фігуранта вилучено: чотири згортки із речовиною зеленого кольору рослинного походження, електронну вагу, таблетки, коробку та фольгові і паперові згортки із білою кристалічною речовиною, мобільний телефон із сім-картками, чорнові записи та понад 1600 гривень, серед яких передоплата за наркотичний засіб.

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На цей час тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють обставини кримінального правопорушення, готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

У прокуратурі додають, що такі дії караються позбавленням волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Фото: прокуратура