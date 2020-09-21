У Японії 117-річну жінку визнали найстаршою в історії країни

Найстаріша жінка світу Кане Танака офіційно стала і найстарішою жителькою Японії за весь час спостережень: 19 вересня їй виповнилося 117 років і 261 день. Про це повідомляє Громадське з посиланням на японську інформагенцію Kyodo News.

Танаку ще у 2019 році занесли до Книги рекордів Гіннеса як найстарішу жительку планети, коли їй було 116 років. Нині ж вона визнана найстарішою японкою за всю історію країни. Попередній рекорд належав Набі Тадзіма, яка померла у квітні 2018 року й прожила 117 років і 260 днів.

Свій черговий рекорд Танака відсвяткувала у футболці з принтом свого обличчя, яку їй подарувала сім’я, і з пляшкою кока-коли (газовані напої та шоколад – улюблена їжа довгожительки).

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Через пандемію коронавірусу сім’я Танаки не змогла відвідати її особисто: вона мешкає в будинку для людей похилого віку в місті Фукуока на південному заході Японії.

«Навіть під час пандемії коронавірусу моя бабуся почувається добре і, схоже, насолоджується кожним днем життя. А ми як сім’я тішимося й пишаємося її новим рекордом», – розповів 60-річний онук жінки Ейдзі Танака.

Танака народилася 2 січня 1903 року, у сім’ї вона була сьомою серед восьми дітей. Вона вийшла заміж за Хідео Танаку в 1922 році і народила четверо дітей, згодом сім’я всиновила ще одну дитину. Жінка прожила дві світові війни і п’ятьох японських імператорів.

Кане Танака – не єдина японка, яка прожила більше 100 років. Таких, за підрахунками уряду країни, понад 80 тисяч на 126,5 мільйона населення. Із них людей старше 65 років — майже 29%. Це найбільший показник у світі. Усе – через те, що в Японії населення старішає, а народжуваність — знижується.

Фото: WujekJasiek / Wikimedia Commons