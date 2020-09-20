У Львові відбулося відкриття Пластового року

У вересні львівські пластуни традиційно святкують початок нового Пластового року. Це нагода зібратися разом та задати доброго темпу активної діяльності. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі львівської міської ради.

Як і щороку, цьогоріч, пластуни розпочали свій рік Святою Літургією. Опісля, на стадіоні «Україна» відбулись традиційні пластові урочистості. Згодом у Стрийському парку пройдуть квести для юнацтва.

Завданням заходу є залучити нових членів до організації, відкрити новий сезон активності, побачитися з пластунами з різних куренів та гуртків і спробувати сили в квестах.

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Фото: ЛМР