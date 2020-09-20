У Брюховичах 22-річний нетверезий водій потрапив у ДТП 

Ввечері 19 вересня у Брюховичах патрульні поліцейські затримали водія, у крові якого алкоголь перевищував норму в понад 10 разів. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Так, близько 23:00 год. 22-річний керманич автомобіля Peugeot 308 наїхав на припаркований автомобіль Kia Rio.

Патрульні виявили у нього ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти перевірку і прилад Drager показав 2,10 проміле. Що у 10 з половиною раз перевищує допустиму норму.

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На чоловіка склали два протоколи: за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП та ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

У поліції додали, що за останню добу патрульні склали 16 протоколів на нетверезих водіїв.

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