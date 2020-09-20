Розробник «Новічка» вибачився перед Навальним за свій винахід

Віл Мірзаянов – один із розробників отрути «Новічок» – вибачився перед російським опозиціонером Олексієм Навальним, який постраждав від отруєння цією речовиною, передає hromadske.

«Приношу свої глибокі вибачення Навальному за те, що я брав участь у цьому злочинному бізнесі – розробці цієї речовини, якою він отруївся», – сказав він в ефірі телеканалу «Дождь» 19 вересня.

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Мірзаянов, який з 1995 року мешкає у США, розповів, що після того, як йому з колегами вдалося винайти «Новічок», він присвятив все своє життя боротьбі проти застосування бойових отрут. Учений-хімік розповів, що у 1993 році він зустрічався з чоловіком, який пережив отруєння «Новічком». Його симптоми були схожими на ті, які описав Навальний.

«Схожі всі симптоми. Він подолав, вижив. Мабуть, Навальному доведеться набратися терпіння. Але врешті він має бути здоровий», — сказав Мірзаянов, додавши, що на відновлення Навальному може знадобитися до року.

Нагадаємо, опозиціонеру стало погано вранці 20 серпня, коли він летів із Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, політика госпіталізували. Він впав у кому. Доклавши зусиль, німецьким лікарям вдалося забрати Навального і вивезти його на лікування до клініки «Шаріте». 7 вересня в Навального покращився стан здоров’я. Його вивели з медичної коми, в якій він був 18 днів.

Німецькі експерти 2 вересня виявили в організмі російського опозиціонера Навального отруту з групи «Новічок». 14 вересня це підтвердили лабораторії у Франції та Швеції. Саме речовиною з цієї групи російське ГРУ намагалося вбити колишнього розвідника РФ Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Росія всіляко заперечує причетність до отруєння Навального (хоча на Заході неофіційно обговорюється саме така версія). А ще Москва обурюється тим, що Берлін відмовляється передати їй результати свого розслідування отруєння Навального, хоча про це вона просить ще з кінця серпня.

Хто такий Навальний?

Олексій Навальний – опозиційний російський політик, який також веде однойменний блог про корупцію в російській владі. Він брав участь у виборах мера Москви 2013 року. Тоді переміг Сергій Собянін від провладної партії «Єдина Росія», Навальний посів друге місце з 27% голосів.

У 2014 році Навального та його брата Олега судили у так званій справі «Ів Роше» про начебто розкрадання та легалізацію грошей французької фірми «Ів Роше Схід». Тоді Олексія засудили до 3,6 року умовно, а його брата на такий же термін ув’язнили. Через цю судимість Олексія Навального не зареєстрували на президентські вибори в Росії у 2018 році.

У липні 2019 року Навальний уже повідомляв про спробу його отруїти, коли він укотре перебував у СІЗО.

Під час Революції Гідності в Україні Навальний підтримав протестувальників.

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