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На Львівщині знову спалахнув сухостій

Ольга Денисяка

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Впродовж 19 вересня на території Львівської області виникли три пожежі сухої трави. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. 

 

Так, 19 вересня о 16:45 год.  рятувальникам повідомили про пожежу на відкритій території,в с. Старий Яричів Кам’янка-Бузького району . Вогнем знищено суху траву на площі 1000 кв. м. Пожежу локалізовано о 17:25 та ліквідовано о 17:46. До ліквідації пожежі залучили рятувальників місцевої пожежної команди сел. Новий Яричів. 

Цього ж дня о 17:40 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в с. Сопіт Сколівського району. Пожежу вдалось локалізувати о 19:43 та ліквідувати о 19:59. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 500 кв.м.  

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О 18:27 до рятувальників надійшло ще одне повідомлення, про пожежу в с. Тростянець Миколаївського району на відкритій території. Вогнем знищено суху траву та чагарник на площі 640 кв.м. Пожежу локалізовано о 18:55 та ліквідовано о 19:02. 

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