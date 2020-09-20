На Львівщині відкрили нову лісову дорогу

В Тухлянському лісництві, урочищі «Магура», що на Львівщині відкрили новозбудовану лісову дорогу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За період з 2007 по 2020 роки лісгосп збудував 150 км лісових доріг, на що витрачено 32,5 млн грн.

Необхідність будівництва зумовлена кліматичними змінами, які призводять до загибелі деревостанів та високої пожежної небезпеки у лісах через віддаленість, неприступність та захаращення.

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Фото: ЛОДА