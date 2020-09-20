Бійці зведеного загону правоохоронців Львівщини повернулись із зони ООС

20 вересня в порядку ротації із зони проведення ООС додому повернулись бійці зведеного загону правоохоронців Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У Львові поліцейських зустрічали заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Володимир Ільчишин, товариші по службі, рідні та близькі.

До складу зведеного загону увійшли бійці батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів», співробітники служб та підрозділів Головного управління Національної поліції у Львівській області та Управління патрульної поліції.

«Приємно зустрічати вас вдома у повному складі – цілими та неушкодженими. Я дякую усім вам за службу і хочу щоб ви завжди пам’ятали, що служимо ми заради майбутнього – наших дітей, рідних і близьких. Це є наш свідомий вибір і наше покликання», – звернувся до правоохоронців Володими Ільчишин.

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Фото: поліція