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Військові підняли національний стяг на Меморіалі Героїв Небесної Сотні

Ольга Денисяка

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Цього тижня у Львові вже традиційне суботнє підняття Державного Прапора на Меморіалі пам’яті Героїв Небесної Сотні здійснили військовослужбовці Галицької бригади Західного оперативного територіального об’єднання Національної гвардії України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. 

У церемоніалі також взяли участь представники ДСНС. 

«Громада міста Львова завжди пам`ятає і буде з вдячністю вшановувати усіх наших захисників. Ми започаткували нову традицію  щотижневого урочистого церемоніалу підняття Державного Прапора України над Меморіалом пам’яті Героїв Небесної Сотні, як знак національної єдності, честі та гідності»,  розповів директор департаменту «Адміністрація міського голови Львова» Євген Бойко. 

    

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Фото: ЛМР

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