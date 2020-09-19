У Новому Роздолі 16-річного хлопця підозрюють у вбивстві

У Новому Роздолі слідчі повідомили про підозру 16-річному хлопцю, причетному до вбивства 44-річного знайомого. Під час сварки підліток вдарив чоловіка, той впав і вдарився головою об асфальт. Постраждалий помер у лікарні, не приходячи до тями. За скоєне підлітку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Так, 13 вересня близько 01:00 год. біля під’їзду одного з будинків на вулиці Лесі Українки раптово виник конфлікт між неповнолітнім та його знайомим.

Підліток вдарив потерпілого рукою в обличчя. Від удару 44-річний чоловік впав та вдарився головою об асфальт, внаслідок чого втратив свідомість.

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Чоловіка доставили у лікарню та госпіталізували у реанімаційне відділення, де 17 вересня, не приходячи до свідомості, помер.

Слідчі територіального підрозділу поліції повідомили неповнолітньому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 119 КК України (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на термін від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін. Досудове розслідування триває.

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