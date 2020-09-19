У Львові викрили підпільний картярський клуб 

У Львові в законспірованому гральному закладі відвідувачам надавали послуги у сфері грального бізнесу – за окрему плату вони одержували доступ до азартних ігор в карти на гроші. Картярський клуб викрили у пятницю, 18 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

18 вересня під час санкціонованих обшуків у законспірованому гральному закладі правоохоронці вилучили комп‘ютерну техніку носії інформації з чорновими електронними документами щодо діяльності клубу, ігрові столи, ігрові карти та фішки для проведення гри, контейнери для фішок, а також інші речові докази.

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Триває досудове розслідування відкрите за ч.1 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Правоохоронці проводять слідчі (розшукові) дії для встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та притягнення їх до відповідальності.

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Фото: Нацполіція