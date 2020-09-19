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У Львові 10-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки 

Ольга Денисяка

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Ввечері 18 вересня на вулиці Інструментальній у Львові 10-річний хлопчик випав з вікна десятого поверху. Дитина загинула на місці події. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини. 

 

Відомо, що у цей час в квартирі перебували матір дитини та 12-річна сестра. Хлопчик був в кімнаті один.  

Нагадаємо, за день до цього у Львові сталась схожа трагедія. На Сихові загинула 9-річна дівчинка, яка випала з вікна дев’ятого поверху.

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