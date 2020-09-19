У Буську лікарку підозрюють у неналежному виконанні обов'язків

У Буську викрили лікарку, неналежне ставлення якої до виконання своїх професійних обов’язків могло спричинити загибель плоду у вагітної жінки. Тепер 49-річній лікарці, акушеру-гінекологу, загрожує до двох років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці під час досудового розслідування, у вересні 2018 року до районної лікарні поступила 29-річна вагітна жінка. Для подальшого обстеження та ведення пологів їй було призначено 49-річну лікарку, акушер-гінеколога, мешканку Буська.

Достовірно знаючи, що у пацієнтки є переношена вагітність, лікарка не провела необхідні у цьому випадку обстеження та неправильно обрала очікувальну тактику, що призвело до загибелі плоду, що було підтверджено висновком відповідної експертизи.

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Слідчі повідомили 49-річній лікарці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на термін до двох років. Досудове розслідування триває.

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