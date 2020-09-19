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Руслан Ляшко очолив територіальне управління ДБР у Львові

Ольга Денисяка

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Управління Державного бюро розслідувань у Львові очолив колишній старший слідчий в особливо важливих справах Генпрокуратури Руслан Ляшко. Про це Львівському порталу повідомили у ДБР. 

 

У повідомленні йдеться, що конкурсна комісія визначила переможців на посади директорів та заступників директорів територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.

Відтак територіальне управління ДБР, розташоване у місті Львові, очолив Руслан Ляшко. Його заступниками стали Віталій Стець, який дотепер виконував обов’язки директора ДБР у Львові, та Олег Трачук. 

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Як пише zahid.net, 40-річний Руслан Ляшко понад 10 років працював в органах прокуратури, зокрема, кілька років на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань ГПУ. Впродовж останнього року працював слідчим ДБР та проживав на Київщині.  

У щорічній декларації вказав квартиру, будинок, дві земельні ділянки на Дніпропетровщині та квартиру на Київщині. Їздить на автомобілі Lexus NX 200T, 2018 року випуску. Задекларував майже 600 тис. грн зарплати у ДБР та 280 тис. грн у банку. Ще 10 тис. доларів у банку зберігає його дружина. 

Також відомо, що восени 2018 року, перебуваючи на посаді старшого слідчого ГПУ, Руслан Ляшко потрапив у скандал – його спіймали патрульні нетверезим за кермом Lexus, унаслідок чого кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів призначила йому дисциплінарне стягнення. 

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