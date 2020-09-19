Назвали умови проведення виборів в ОРДЛО 

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив позицію української влади стосовно проведення місцевих виборів на території ОРДЛО. Про це повідомили в Офісі президента України, передає Львівський портал.

«Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що проведення місцевих виборів на непідконтрольній Україні території Донбасу можливе лише після повної деокупації, врегулювання всіх безпекових питань та з дотриманням стандартів ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Як пише УП, представники Росії і в «мінських», і в «нормандських» переговорах домагаються від України проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Вибори на цих територіях означатимуть легітимізацію фейкових республік «Л/ДНР», чого Київ намагається не допустити.

Реклама партнерів

Зазначимо, 15 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з нею, місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України, зокрема виведення і роззброєння незаконних збройних формувань та відновлення контролю України за своїм кордоном.

У серпні Леонід Кравчук розповів, що на засіданні ТКГ 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

11 вересня після зустрічі радників лідерів “нормандської четвірки» у Берліні заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що «домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня».

Згодом керівник Офісу президента Україна Андрій Єрмак запевнив, що українська сторона під час зустрічі радників у «нормандському форматі» не обіцяла вносити зміни до постанови про місцеві вибори задля проведення їх на непідконтрольних уряду територіях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.