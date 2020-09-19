Львів'ян запрошують на концерти у Парк культури

У Парку Культури триває Фестиваль «Прокидання з класикою». У суботу, 19 вересня, о 12:00 год. оркестр театру Заньковецької зіграє просто неба. Про це Львівському порталу повідомили організатори.
Цієї суботи, 19 вересня, о 12:00 (галявина на центральній алеї позаду арки) львів’ян запрошують на концерт класичної музики оркестру драматичного театру М.Заньковецької.
Зазначимо, що зустрічі проводять щосуботи:
- 19 вересня – оркестр Національного драматичного театру ім. Марії Заньковецької.
- 26 вересня – Галицький камерний хор «Євшан».
- 3 жовтня – інструментальний гурт «Rockoko».
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Ольга Денисяка