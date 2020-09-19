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Львів'ян запрошують на концерти у Парк культури

Ольга Денисяка

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У Парку Культури триває Фестиваль «Прокидання з класикою». У суботу, 19 вересня, о 12:00 год. оркестр театру Заньковецької зіграє просто неба. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Цієї суботи, 19 вересня, о 12:00 (галявина на центральній алеї позаду арки) львів’ян запрошують на концерт класичної музики оркестру драматичного театру М.Заньковецької.
 Зазначимо, що зустрічі проводять щосуботи:

  • 19 вересня – оркестр Національного драматичного театру ім. Марії Заньковецької.
  • 26 вересня – Галицький камерний хор «Євшан».
  • 3 жовтня – інструментальний гурт «Rockoko». 

 

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