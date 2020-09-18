За якими принципами відбувається сертифікація супермаркетів «АТБ» та чому це важливо для клієнтів

У теперішній час придбати улюблені продукти зовсім нескладно. У продажу наразі є все: від свіжих вітчизняних овочів нового врожаю до рідкісних екзотичних делікатесів. Основними критеріями під час вибору продуктів для багатьох мешканців нашого міста Лева стали якість і безпека.

Щоб безперебійно забезпечувати свіжими та здоровими продуктами своїх клієнтів, яких станом на сьогодні налічується вже майже чотири мільйони, компанія «АТБ-Маркет» за європейським зразком створила складну багаторівневу систему аудиту якості.

Давайте спробуємо розібратися, завдяки чому на численні полички 1154 супермаркетів лідера вітчизняного ритейлу в 24 областях України, включаючи і Львівську, потрапляє виключно якісна продукція.

Почнемо з того, що супермаркети найбільшої української торговельної мережі ще з 2017 року проходять сертифікацію на відповідність загальновизнаному міжнародному стандарту ISO 22000:2005. У багатьох розвинених країнах світу наявність такого документа вважають своєрідним знаком якості та гарантією безпеки продуктів харчування. Ґрунтується даний стандарт на принципах Hazard Analysis and Critical Control Points (аналіз ризиків і критичні точки контролю). Фахівці ретельно відстежують шлях того чи іншого харчового продукту: сировина, дотримання технологій під час виробництва, виконання умов зберігання та транспортування. Тож клієнт може бути впевненим у якості такого товару. До початку поточного року було сертифіковано вже понад п’ятсот магазинів найбільшої національної торговельної мережі.

Також з літа 2020 року супермаркети «АТБ» проходять так званий ресертифікаційний аудит системи менеджменту безпеки харчової продукції. Проводить його незалежний міжнародний орган із сертифікації – «Quality Austria». Перевіряють відповідність новій версії міжнародного стандарту ISO 22000:2018. Такі документи повторно отримали вже 502 магазини «АТБ». Ще 130 дискаунтерів найбільшої за багатьма показниками торговельної мережі країни цю сувору перевірку пройдуть вперше. Таким чином, до кінця поточного року буде сертифіковано за міжнародним стандартом ISO 22000:2018 більше половини магазинів «АТБ».

Асортимент кожного з супермаркетів «АТБ», в тому числі й тих, що працюють у Львові, уже понад 3,5 тис. найменувань. Те, що той чи інший продукт є в асортименті мережі «АТБ» – багаторічного лідера вітчизняної галузі ритейлу – можна вважати підтвердженням його гарантованої якості, безпеки та відповідності найвищим міжнародним стандартам.

Дійсно, ця система дуже складна, вимагає величезних зусиль, уваги та ресурсів. Вона дозволяє прогнозувати, враховувати, оцінювати, попереджати і зводити до нуля будь-які можливі ризики для продукту.

Паралельно з тим якість і безпеку тисяч найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності в «АТБ» ретельно відстежує власний відділ контролю – причому робить це не менш суворо, ніж закордонні аудитори. Постійно проводять перевірки якості: щомісячні, щоквартальні, піврічні, річні. Також у будь-який момент може бути назначено незаплановану перевірку, якщо у цьому виникне потреба.

Кожного місяця з поличок різних магазинів торговельної мережі фахівці знімають понад тисячу найменувань різних товарів, які відправляють на експертизу. У лабораторіях експерти аналізують хімічні, фізичні, органолептичні показники продукту. Перевіряють практично всі характеристики – від вмісту заборонених харчових добавок до смакових якостей. До реалізації в дискаунтерах мережі «АТБ» допускають тільки перевірені і безпечні продукти.

Такий сучасний, сміливий і системний підхід дозволяє стовідсотково бути впевненим у свіжості та безпеці будь-якого продукту в «АТБ», зокрема й у нашому Львові.

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