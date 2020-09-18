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Видатки на Офіс президента збільшать на 40%. Мінфін пояснило чому

Соломія Головіна

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Видатки на утримання Офісу Президента у проєкті держбюджету на 2021 рік збільшили, оскільки Міністерство фінансів побачило диспропорції у заробітних платах. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу біля Верховної Ради 18 вересня, повідомляє Укрінформ.

 

«Ми як Міністерство фінансів, обраховуючи бюджет, бачимо диспропорцію у заробітних платах в різних міністерствах, Офісі Президента, апаратах Верховної Ради, Секретаріаті Кабміну. Якщо ми вирішили збільшити заробітну плату на Офіс Президента, це рішення було ухвалене, тому що ми бачили диспропорцію. Це не якась політична історія, це 500 людей, які працюють. Те, що розганяється якась зрада, для цього немає підстав», – сказав Марченко.

Як відомо, забезпечення діяльності глави держави та Офісу Президента у проєкті бюджету на 2021 рік зросло на майже 40% і коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис грн.

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18 серпня у Верховній Раді триває обговорення законопроєкту «Про Державний бюджет України на 2021 рік».

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив проєкт держбюджету на наступний рік.

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