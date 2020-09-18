У Львові хірурги вперше почали лікувати хворих методом «відкритого живота»

Хірурги лікарні швидкої медичної допомоги почали застосовувати найсучасніший метод лікування важких хірургічних інфекцій черевної порожнини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мова йде про метод вакуумного лікування (ВАК-терапія), який дозволяє лікувати хворих методом «відкритого живота» та уникнути повторних операцій.

Як розповіли в лікарні, такий метод застосовують у світі для лікування вкрай важких розповсюджених інфекцій живота, які неможливо усунути однією операцією. У Львові ж цей метод застосовують вперше.

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«При ВАК-терапії у черевній порожнині розміщується спеціальна система, що складається з губки, покритої іонами срібла, а також спеціальної захисної плівки, якою покриваються всі органи черевної порожнини. При цьому живіт не зашивається та залишається відкритим на час лікування. І шляхом негативного тиску відбувається видалення інфікованих рідин, які накопичуються в животі», – пояснили в лікарні швидкої допомоги.

Цей метод можна застосовувати при важких захворюваннях черевної порожнини, які ускладнилися запаленням.

До слова, методом вакуумного лікування в лікарні вже проліковано трьох хворих.

Фото: Facebook/Лікарня швидкої медичної допомоги