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Шахрай зняв з банківської картки мешканки Пустомитівщини майже 27 тисяч

Соломія Головіна

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У Пустомитівському районі 57-річна мешканка одного з сіл стала жертвою шахрая, який зняв з її банківської картки 26,5 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 17 вересня у Пустомитівський відділ поліції звернулася 57-річна мешканка одного з сіл району, яка повідомила, що їй надійшло СМС-повідомлення від невідомої особи, в якому йшлося, що її банківську карту заблоковано, а тому слід терміново надати дані картки. Після цього з її рахунку було знято  кошти в сумі понад 26,5 тисяч гривень.

За фактом відкрито кримінальне провадження, правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення особи, причетної до шахрайства.

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Поліцейські застерігають: щоб не стати жертвою шахрайства з банківськими картками, у жодному разі не надавайте свої персональні дані, номер та строк дії банківської картки, PIN-код, CVV2/CVC2 коди, паролі до Інтернет-банкінгу, кодове слово або іншу інформацію невідомим особам, навіть якщо вони називаються співробітниками банку.

Також не відповідайте на СМС-повідомлення, в яких вас просять надати персональну інформацію для розблокування карток, надіслані він невідомих осіб чи нібито від імені банку.

У разі отримання подібних дзвінків чи СМС-повідомлень слід  зателефонувати до банківської установи (номер гарячої лінії вказаний на вашій картці чи на офіційних сайтах банків), а також звернутися  до поліції.

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