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На Замарстинівській відреставрують церкву Йосафата

Наталя Дуляба

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У Львові відреставрують колишній костел святого Франциска – теперішню церкву святого Йосафата (УГКЦ), що на вул. Замарстинівській, 134-А. Споруда є пам’яткою архітектури місцевого значення. Відповідне рішення сьогодні, 18 вересня, прийняв виконавчий комітет Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, мерія погодила проведення ремонтно-реставраційних робіт у комплексі колишнього костелу св. Франциска на вул. Замарстинівській, 134-А. Об’єкт є пам’яткою архітектури, тепер тут знаходиться парафія церкви святого Йосафата (УГКЦ).

Процес реставрації координуватиме міське управління охорони історичного середовища. Воно ж має визначити й підрядну організацію. Скільки саме коштів потрібно на відновлення сакральної пам’ятки, наразі ще не відомо.

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Зазначимо, що колишній костел св. Франциска Ассизького збудували на Замарстинові у 1927-1930 рр. у стилі історизму з елементами неоготики, північного маньєризму, раннього бароко. Його зводили як храм при монастирі капуцинів.

Втім у 1946 році капуцини виїхали зі Львова до Польщі, забравши зі собою частину предметів інтер’єру. Після їхнього від’їзду у колишньому костелі влаштували кінотеку. На межі 1980-1990-х рр. храм знову передали вірним – чернечому ордену редемптористів УГКЦ (Чину Найсвятішого Ізбавителя). 14 жовтня 1990 року його освятили як церкву св. Йосафата.

У церкві зберігаються мощі блаженного священномученика Миколи Чарнецького (1884-1959), перенесені сюди у 2002 році з Личаківського цвинтаря після його беатифікації папою Іваном Павлом ІІ.

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