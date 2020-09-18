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Майстер-класи, лекції та концерт: львів’ян кличуть на «Балатон фест»

Вероніка Рой

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У суботу, 19 вересня, вже вп’яте у Львові відбудеться фестиваль добросусідства «Балатон фест 2020». На львів’ян чекає багато активностей. Про це Львівському порталу повідомили у пре службі Львівської міської ради.

 

На учасників чекають заходів різні активності та веселощі: спортивні події, майстер-класи для дорослих та дітей, перегони на самокатах та біговелах, лекція про здорове харчування, ігрова зона, концерт. Локація: стадіон напроти ВПУ-48, Замарстинівський парк.

«Балатон фест 2020» відбудеться! Ми до останнього думали, що COVID-19 викреслить свято з наших планів, але так не сталось. Цього року раді бачити вас 19 вересня на стадіоні Львівського вищого професійного училища комп’ютерних технологій та будівництва, а також кількох активностях у Замарстинівському парку», — повідомили організатори.

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Захід відбудеться 19 вересня з 10.00 год.

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