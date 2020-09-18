Львівська опера презентує прем’єру балету «Створення світу»

Львівська національна опера в умовах карантинних обмежень підготувала для своїх глядачів прем’єру балету. Так, 20 та 27 вересня театр презентує балет «Створення світу» Андрія Петрова. Балет про створення Землі та перших людей – Адама і Єви, у декораціях художника Євгена Лисика постає як велична картина зародження, випробовування людства та роздумів про подальшу долю світу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Оперного театру.

Постановку балету, який був репертуарі театру з 1972 року і кілька разів поновлювався, цього разу присвячують 90-річчю з дня народження художника-постановника Євгена Лисика (1930-1991). Саме з його оригінальними декораціями, що входять до Золотого фонду театру, відбудеться новітня прем’єра.

Ім’я Лисика, який працював у Львівській опері впродовж 1960-1990 років, майже невідоме сучасному глядачеві театру, хоча дослідники прирівнюють його талант з Пабло Пікассо та Ренато Гуттузо.

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«Своїм мистецтвом він захоплював сучасників, його часто називали шістдесятником, адже його письмо абсолютно відрізнялося від соцреалістичних полотен інших театрів», – зауважує генеральний директор – художній керівник Львівської національної опери Василь Вовкун, і додає – «сьогодні Лисик – актуальний, сьогодні Лисик – сучасний».

Прем’єру зможуть побачити не більше 207 глядачів, саме стільки передбачено місць в умовах карантинних обмежень. Карантин також вплинув на постановку самого твору – артисти балету будуть виконувати його під супровід фонограми. Фонограму балету оркестр Львівської опери записував під керівництвом диригента, заслуженого артиста України Юрія Бервецького.

Прем’єра відбудеться 20 та 27 вересня о 18:00. Квитки можна придбати за посиланням: https://opera.lviv.ua/afisha/