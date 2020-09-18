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Львів’яни зможуть безкоштовно перевірити слух

Соломія Головіна

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Львів’яни зможуть безкоштовно перевірити слух 12-13 жовтня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГО «Відчуй».

 

За оцінками ВООЗ, кожна 10 людина у світі втрачає слух, в Україні – це кожна 8 людина. Лікарі запевняють, що в 60% випадків втраті слуху можна запобігти, якщо вчасно поставити діагноз.

Відтак 21 вересня в Україні стартує проєкт з безкоштовної перевірки слуху.

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«Кабінеті на колесах» (досвідчений фахівець у спеціально оснащеному аудіометричним обладнанням автомобілі) за три місяці відвідає 31 місто України, аби безкоштовно перевірити слух усім охочим.

«Багато людей, які мають проблеми зі слухом, не готові це визнати. Не готові перевірити слух, почути про проблему, почати користуватись слуховим апаратом, не готові повернути собі можливість чути. Коли людина втрачає зір – це відгороджує її від предметів, коли людина втрачає слух – це відгороджує її від людей», – зазначив засновник організації «Відчуй» Андрій Пишний.

Для детальнішої інформації телефонуйте за номером: +38 (067) 463 40 09. Із графіком роботи «кабінету на колесах» у інших містах України можна ознайомитися тут.

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