У Миколаївському районі загорілась суха трава

16 вересня у селі Верин миколаївського району рятувальники загасили пожежу сухої трави на площі 400 кв. М. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, 16 вересня о 15:54 год. До рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території в с. Верин Миколаївського району. До місця події виїхали вогнеборці 19-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Миколаїв.

Вогонь знищив суху траву на площі 400 кв.м. Пожежу локалізовано о 16:14 та ліквідовано о 16:32.

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Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до усіх громадян: не спалюйте сміття на городах та суху траву на відкритих територіях.

Такі необдумані дії вкрай небезпечні, призводять до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та дачних садибах.

Спалювання сухої рослинності та сміття завдає величезної шкоди довкіллю, створює загрозу для життя рослинного і тваринного світу, а також нерідко забирає життя і людей.

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