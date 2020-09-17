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У МОЗ пояснили, як хворим на COVID-19 проголосувати на виборах

Соломія Головіна

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Громадяни України, які хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 чи мають підозру на коронавірус, зможуть проголосувати на місцевих виборах вдома, якщо подадуть заявку до 23 жовтня включно. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання під час брифінгу, передає УП.

 

Голову МОЗ запитали, чи зможуть проголосувати на місцевих виборах люди, яким  встановили діагноз чи які мають підозру на нього.

«Звичайно, зможуть: це конституційне право будь-якої людини – голосувати, приймати участь у виборах. Якщо людина перебуває з COVID-19, вона повинна звернутися до територіальної виборчої комісії – якщо мені не зраджує пам’ять, то до 20-ї години останньої п’ятниці перед днем голосування – і залишити заяву, що вона повинна проголосувати на дому у зв’язку з коронавірусною хворобою.

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У день голосування приїде комісія «на дім». Звичайно, приїдуть у всіх засобах захисту – так, як це повинно бути», – зазначив Максим Степанов.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок 17 вересня в Україні підтверджено 166 244 випадів COVID-19. Від ускладнень COVID-19 померло 3 400 людей, натомість побороти недугу вдалося 73 913 людям.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори.

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