У Львові створять Парковий університет

Від четверга, 17 вересня, і до 31 жовтня у Львові відбуватимуться Дні природної спадщини. Це серія краєзнавчих публічних заходів, приурочених до 180-річчя з дня народження Арнольда Рерінґа, завдяки якому Львів отримав найкращі зелені зони в історичній частині міста. У рамках заходу у Львові організують Парковий університет із вуличними лекціями, під час яких можна буде дізнатися історію парків міста. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик, головною ціллю Днів природної спадщини є привернення уваги мешканців та професійного середовища до стану парків, адже це дуже цінна спадщина Львова, яка є невіддільною складовою міського простору.

«Зокрема, будемо активно обговорювати необхідність запровадження посади міського садівничого для збереження цих зелених зон, а також ближче знайомити усіх охочих із цією спадщиною», – Павло Богайчик.

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Зокрема, у Львові організують Парковий університет із вуличними лекціями, під час яких можна буде дізнатися історію парків міста, вклад у розвиток Арнольда Рерінґа. А також почути фахові розповіді про догляд за парками та їхню роль у контексті кліматичних змін.

«Також на площі Ринок біля Ратуші облаштуємо спеціальні вуличні інформаційні стенди про те, ким був Арнольд Рерінґ, та яким був його вклад у розвиток зелених зон міста», – додає Павло Богайчик.

Начальниця управління екології та урбаністики Олександра Сладкова детально розповіла про парки, які створив Рерінг.

«Стрийський парк є проектом Арнольда Рерінга. Личаківський парк повністю ним насаджений, пр. Свободи, пл. Галицька і пл. Соборна, нижня тераса парку Високий Замок, нижня тераса парку Франка. Останнім його великим проектом у Львові, який він реалізований до кінця свого життя – це був парк Залізна вода. Цей парк цікавий тим, що він має абсолютну саморегуляцію. Тобто Рерінг підібрав рослини так, щоб вони не сперечалися одна з одною, щоб не намагалися один одного знищити чи захопити, а існували у симбіозі», – пояснила Олександра Сладкова.

У рамках Днів природної спадщини у Львові відбудуться 7 лекцій, 6 екскурсії парками Львова і 4 дитячі майстер класи. Усі охочі зможуть завітати і на краєзнавчі екскурсії головними зеленими зонами міста, а також привести дітей на паркові майстер-класи, під час яких малечу, зокрема, вчитимуть розрізняти види дерев, рослин та птахів.

Реєстрація на Дні природної спадщини відбуватиметься на сторінці «Бюро спадщини» https://www.facebook.com/spadshchyna.lviv.ua/ в анонсах за кілька днів до початку кожної з подій. Усі події відбуватимуться за попередньою реєстрацією з дотриманням карантинних обмежень.

Додамо, що вхід на всі події «паркового університету» є безкоштовними, екскурсії коштуватимуть 50 грн.

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Фото: ЛМР