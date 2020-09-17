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П’яна львів’янка заявила у поліцію про «зникнення» 4-річної доньки, поки дівчинка спала у дитсадку

Соломія Головіна

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У Львові 34-річна матір, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, звернулася до правоохоронців через начебто зникнення своєї 4-річної доньки. «Безвісти зниклу» дівчинку виявили у дитсадку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що 17 вересня близько 12:40 год. на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення від 34-річної львів’янки про те, що на вулиці Шпитальній у Львові безвісти зникла її чотирирічна донька. За словами матері, вона на кілька хвилин відволіклась та втратила дівчинку з поля зору, коли та каталась на самокаті. Жінка помітила відсутність дитини та спершу намагалась розшукати її самостійно, а коли це їй не вдалось – звернулась за допомогою у поліцію.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Галицького відділу поліції, до розшуку дівчинки були задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини та патрульні поліцейські.

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Невдовзі правоохоронці розшукали дитину – весь цей час вона перебувала у дитячому садку, куди зранку її привели батьки. На момент виявлення дівчинка спала у своєму ліжечку в дитячій групі.

З матір’ю, у якої були виявлені ознаки алкогольного сп’яніння, поліцейські провели профілактичну бесіду, окрім того, на неї складено протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст.183 (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) та ст.184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

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