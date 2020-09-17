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На Львівщині у ДТП постраждали двоє скутеристів

Вероніка Рой

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У середу, 16 вересня, на Львівщині у ДТП постраждали двоє скутеристів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, на вулиці Чупринки у Львові зіткнулись автомобіль «Хюндай», яким керував 55-річний львів’янин та скутер під керуванням 21-річного жителя Львова. Внаслідок зіткнення водій двоколісного транспортного засобу отримав травми та був госпіталізований. За даними очевидців, «Хюндай» збив працівника служби доставки піци Domino’s Pizza.

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Того ж дня близько 18.00 на автодорозі Мукачево-Івано-Франківськ-Львів зіткнулися автопоїзд «Рено», яким керував 31-річний житель Тернополя та скутером під керуванням 68-річного львів’янина. Внаслідок зіткнення скутерист отримав тілесні ушкодження.

Попередньо встановлено, що в обидвох випадках водії автомобілів не надали переваги у русі скутеристам. Проводяться досудові розслідування правоохоронці встановлюють обставини подій.

За обома фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Фото: Варта-1

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