Керівництво Міноборони проінспектувало об’єкти польової навчально-матеріальної бази Академії сухопутних військ

Керівництво Міноборони та Генштабу ЗСУ 17 вересня відвідали Яворівський полігон, який перебуває у підпорядкуванні Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, і ознайомилися з об’єктами польової навчально-матеріальної бази. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Міністр оборони України Андрій Таран, Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак та командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський проінспектували роботи з вдосконалення навчально-матеріальної бази та соціально-побутової інфраструктури навчальних центрів Національної академії, перевірили організацію підготовки військовослужбовців та підрозділів, поспілкувались із солдатами та сержантами, їхніми викладачами та інструкторами.

Як наголошують у Академії сухопутних військ, розбудова спроможностей 184-го навчального центру та Міжнародного центру миротворчості та безпеки, як і процес підготовки особового складу, що відбувається на їх базі, не зупиняється. За останні роки в центрах створено цілу низку нових, вкрай необхідних навчальних підрозділів, які оснащені сучасним обладнанням та необхідними зразками озброєння та військової техніки. Підібрані необхідні військові фахівців, які вчать воїнів тому, що потрібно на війні. Заразом збільшено й перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка.

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«Зупинятись на досягнутому не збираємось. Попереду ще багато завдань, які, у поєднанні із підтримкою наших ініціатив з боку вищого військового керівництва, обов’язково будуть втілені в життя!», – зазначив начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ